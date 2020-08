Lautaro Martinez protagonista con una doppietta e un assist della grande vittoria dell’Inter contro lo Shakhtar che vale la qualificazione in finale di Europa League

“E’ una notte incredibile che abbiamo sognato”. Così Lautaro Martinez ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo il 5-0 allo Shakhtar e l’accesso alla finale di Europa League. “Era da tanto che non giocavo una partita così – ha aggiunto l’attaccante argentino, autore di una grande partita con due gol e un assist – Siamo pronti per grandi cose e lo abbiamo dimostrato. Questi due gol significano tanto, perché c’è stato un momento che non ero ai miei livelli. Sono contento per il presente della squadra, che di certo cresce partita dopo partita, ma pure a livello personale visto che nascerà il mio primo bambino. Finale col Siviglia? E’ una squadra molto forte, ora cercheremo di riposarci, poi speriamo che tutto vada bene”, ha concluso il numero dieci dell’Inter.

