Da Barella e Lakaku a Marcos Antonio e Junior Moraes, ecco le probabili formazioni della sfida Inter-Shakhtar valevole per la semifinale di Europa League

Poche ore a Inter-Shakhtar, match valevole per la semifinale di Europa League. Per guadagnarsi l’accesso all’ultimo atto in programma a Colonia venerdì 23, Antonio Conte sembra intenzionato a confermare la stessa formazione che ha sconfitto ed eliminato prima il Getafe e poi il Bayer Leverkusen. Dunque ancora 3-5-2 con Godin e Bastoni ai lati di de Vrij: sugli esterni D’Ambrosio e Young, in mediana Barella e Gagliardini con Brozovic al centro; davanti Lukaku e Lautaro Martinez, con Eriksen primo ricambio in attacco vista l’indisponibilità di Sanchez. Il cileno potrebbe recuperare solo per l’eventuale finale. Sponda ucraina, Luis Castro ritrova Khocholava out per squalifica contro il Bayer, per il resto solito schema, il 4-2-3-1 e undici tipo con il trio Marlos-Patrick-Taison alle spalle dell’unica punta Moraes. Arbitrerà il polacco Marciniak.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Shakhtar, Conte: “Ecco le nostre certezze” | Poi ‘messaggio’ a Zhang

Probabili formazioni Inter-Shakhtar

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. A disp.: Padelli, Ranocchia, Skriniar, Biraghi, Candreva, Moses, Sensi, Borja Valero, Eriksen, Agoume, Esposito. All. Conte

SHAKHTAR (4-2-3-1): Pyatov; Dodò, Krivtsov, Khocholava, Matvyenko; Marcos Antonio, Stepanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes. A disp.: Trubin, Vitao, Fernando, Dentinho, Marquinhos Cipriano, Bondar, Konoplyanka, Maycon, Kovalenko, Solomon, Bolbat, Tete. All.: Castro

ARBITRO: Marciniak (POL)

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, tutto sul pupillo di Conte | Scambio in Premier

Calciomercato Inter, clamoroso dalla Spagna | Idea scambio ‘folle’