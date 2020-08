Perisic e Nainggolan all’addio definitivo: si tratta il riscatto

Perisic e Nainggolan all’addio definitivo: si tratta il riscatto

Marotta e Ausilio stanno lavorando sul mercato per ottenere i riscatti definitivi dalle cessioni di Perisic e Nainggolan. Secondo ‘Sky Sport’ il belga dovrebbe rimanere a Cagliari, in quanto Di Francesco pare intenzionato a rilanciarlo. Stesso discorso per Perisic e il Bayern Monaco, che dopo le iniziali resistenze sembrano orientati a fare quadrato attorno al croato per farlo restare in Baviera.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro