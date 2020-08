Sfida totale Inter-City per Messi: Guardiola non lo molla

In Spagna sono convinti che Messi andrà via a fine stagione. L’argentino è diviso tra Inter e City e ha il contratto in scadenza nel 2021, un’ipotesi da fantascienza che giorno dopo giorno prende però forma. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, il Manchester City ha i mezzi e Guardiola per convincerlo a dire si, mentre l’Inter ha pronto un piano organizzato da Suning e innumerevoli sponsor che possono far diventare il sogno realtà. Molto dipenderà dalla reale intenzione del fuoriclasse di dire addio ai catalani o meno…

