Visite mediche fissate: Lazaro verso il Borussia Monchengladbach

Visite mediche fissate: Lazaro verso il Borussia Monchengladbach

Prima cessione per Conte e Marotta che stanno concludendo l’addio di Lazaro: l’esterno austriaco effettuerà le visite mediche con il Borussia Monchengladbach. Lo rivela ‘Fohlen Hautnah’, secondo cui l’ufficialità è attesa per le prossime ore. Lazaro, dunque, andrà in prestito anche quest’anno per consentirgli di giocare con continuità e crescere senza troppe pressioni. Dopo il Newcastle, tornerà a calcare i campi della Bundesliga.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro