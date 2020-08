Bastoni: ”Voglio vincere con l’Inter, abbiamo ampi margini di miglioramento”

Bastoni: ”Voglio vincere con l’Inter, abbiamo ampi margini di miglioramento”

Durante un’intervista a ‘Cronache di Spogliatoio’, Bastoni ha parlato dell’Inter e della sua esperienza nerazzurra ormai arrivata a fine stagione: ”All’Inter ho imparato tanto così come all’Atalanta. Il difensore moderno, se sa usare anche i piedi, è molto utile e determinante per le varie fasi di gioco. Tutti devono saper fare tutto. Sono molto fortunato ad essere qui, Conte mi sta dando tantissima fiducia e l’ambizione è molto importante per poter cercare di ottenere grandi traguardi. Ci sono ancora tante cose su cui devo migliorare ma ho tutto il tempo e l’obiettivo di vincere il più possibile con l’Inter” ha detto.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro