Nainggolan si allena con il Cagliari: conferma sempre più vicina

Come riportato da Videolina, Radja Nainggolan sembra vicino alla conferma al Cagliari. Il belga avrebbe chiesto ed ottenuto di allenarsi con i sardi fino al 31 agosto, data entro la quale si farà un’ulteriore valutazione del suo futuro con l’Inter. Si valuteranno eventuali offerte ma si va verso la conferma in Sardegna: Di Francesco lo vuole fortemente e Giulini sta pensando di fare il possibile per accontentare il tecnico e il giocatore.

