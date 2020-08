Conte rimarrà anche l’anno prossimo: l’addio costerebbe 60 milioni

Conte rimarrà anche l’anno prossimo: l’addio costerebbe 60 milioni

L’Inter e Antonio Conte proseguiranno insieme nonostante tutto. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, Suning dovrebbe spendere circa 60 milioni di euro per l’addio, un costo decisamente troppo alto che preferirebbe evitare se dovesse mandarlo via. Inoltre, visto il gran lavoro svolto in Europa e non solo, dal punto di vista tecnico il progetto appare nettamente in crescita e dando continuità potrebbero garantirgli grandi successi nei prossimi anni. Ecco perché, una volta conclusa la finale, il confronto tra Zhang e Conte chiarirà definitivamente ogni aspetto e sancirà un’alleanza ancora più forte per il futuro.

