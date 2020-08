Lukaku cercato dal Real Madrid: per Conte non ha prezzo

Lukaku cercato dal Real Madrid: per Conte non ha prezzo

Lukaku cercato dal Real Madrid: per Conte non ha prezzo

La straripante stagione di Lukaku non sta passando inosservata ai grandi club. Stando a ‘le10sport.com’, il Real Madrid sembra intenzionato a fare un’offerta per Romelu Lukaku. Il belga piace molto ma per l’Inter e soprattutto per Conte e assolutamente incedibile. Florentino Perez potrebbe mettere sul piatto anche cifre importante ma l’Inter non sembra minimamente intenzionata a discuterne…

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro