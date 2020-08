Calciomercato Inter, Messi e Lautaro | Doppio annuncio di Bartomeu

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le dichiarazioni rilasciate ieri dal presidente del Barcellona a proposito del futuro di Messi e di Lautaro Martinez

Ai microfoni della tv ufficiale, il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu ha annunciato che Leo Messi proseguirà e concluderà la sua carriera in maglia blaugrana: “Leo ha un contratto fino al 2021 e sa che c’è un nuovo progetto e un nuovo allenatore come Koeman che lo ritiene un pilastro. Parlo regolarmente con Messi (sogno di Suning e non solo, ndr) e so che vuole terminare la sua carriera qui al Barcellona. Ora siamo tutti delusi, ma le novità ci daranno forza. Abbiamo il migliore del mondo con noi e penseremo in un sistema che esalti le sue capacità”.

Calciomercato Inter, Bartomeu: “Per Lautaro trattativa interrotta”

In conclusione il numero uno azulgrana ha risposto pure in merito all’affare Lautaro Martinez, al momento arenatosi. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri: “Prima che riprendesse la Liga abbiamo parlato con l’Inter, ma qualche settimana fa abbiamo interrotto la trattativa perché riniziavano le partite. Loro stanno disputando l’Europa League e noi aspetteremo l’arrivo del mister e della segreteria tecnica per vedere come progettare il futuro”.

