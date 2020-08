Perisic, riscatto vicino: ”Efficiente ed affidabile, ne riparliamo dopo la Champions”

Perisic, riscatto vicino: ”Efficiente ed affidabile”

Ivan Perisic è sempre più vicino alla conferma al Bayern Monaco. Il tecnico Flick vuole tenerlo e anche Karl-Heinz Rummenigge ne sembra convinto come dichiarato alla ‘Bild’: “Perisic mi piace molto, è efficiente, produttivo e molto affidabile. Vogliamo concludere il percorso in Champions League, poi torneremo a parlare con l’Inter per il riscatto” ha concluso.

