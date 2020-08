Calciomercato Inter, contratto rinnovato | Ecco i dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Nicolò Barella che rappresenta uno dei pilastri della squadra allenata da Antonio Conte

Insieme a Lukaku, certo non quanto il bomber belga, ha trascinato l’Inter in finale di Europa League. Parliamo di Nicolò Barella, uno dei pilastri della squadra di Antonio Conte che domani sera affronterà il Siviglia a Colonia nell’ultimo atto della competizione la cui Final Eight è andata in scena in Germania. Praticamente insostituibile la mezz’ala sarda, uno che gioca per due e che contro lo Shakhtar ha dimostrato di avere anche tanta qualità servendo a Lautaro Martinez un cross meraviglioso sfruttato a pieno dall’argentino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: Eriksen in uno scambio tra top

Calciomercato Inter, Barella intoccabile: prolungato il contratto

Barella è cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi mesi, tanto da finire nel mirino di un top club come il Barcellona. I blaugrana hanno già sondato il terreno col suo entourage, non però con l’Inter visto che già sanno la risposta: il ragazzo è incedibile. Ed è così davvero, per la dirigenza interista – e ovviamente per Conte – il classe ’97 non si tocca. Stando al ‘Corriere dello Sport’, a Barella è stato pure rinnovato il contratto fino al giugno 2025. Trattasi di un prolungamento già previsto in base al raggiungimento di determinati traguardi, con annesso (leggero) innalzamento dell’attuale stipendio che è di circa 2,5 milioni di euro bonus esclusi. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

Con il rinnovo benefici anche per il bilancio, considerato il calare della quota di ammortamento. Tra prestito oneroso, obbligo di riscatto e qualche bonus già scattato, Barella è costato all’Inter 40,5 milioni di euro.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter | ESCLUSIVO: offerto un portiere VIDEO

Lukaku cercato dal Real Madrid: per Conte non ha prezzo