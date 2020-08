Longstaff sfuma: vicino il rinnovo con il Newcastle

Longstaff sfuma: vicino il rinnovo con il Newcastle

Matty Longstaff, 20enne centrocampista inglese del Newcastle, non arriverà all’Inter. Accostato ai nerazzurri come possibile parametro zero, stando alle news che arrivano dall’Inghilterra dovrebbe rinnovare il proprio contratto con il Newcastle. La società bianconera avrebbe convinto il giovane a continuare la propria carriera in Premier League prima di compiere il grande salto altrove.

