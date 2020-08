Messi-Inter, asta milionaria: ci sono anche Psg e Real Madrid

Il futuro di Lionel Messi continua a far discutere. Stando a ‘El Chiringuito Tv’, oltre ad Inter e City, ci sarebbero due pretendenti illustri che potrebbero cambiare le carte in tavola: si tratta del Psg e soprattutto del Real Madrid di Florentino Perez. Secondo l’emittente, il presidente dei ‘blancos’ non vuole farsi sfuggire quest’occasione e questo potrebbe compromettere i piani dell’Inter, in quanto un’asta milionaria scatenerebbe una guerra a suon di milioni.

