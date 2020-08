Suning ci prova davvero: la strategia per arrivare a Messi

Suning ci prova davvero: la strategia per arrivare a Messi

Suning ci prova davvero: la strategia per arrivare a Messi

Leo Messi è un obiettivo caldo e sensibile per l’Inter. Secondo ‘Rac1’, l’argentino sta seriamente pensando di lasciare il Barcellona e secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ l’operazione è fattibile: Suning sta lavorando sottotraccia nonostante la clausola da 700 milioni di euro e il contratto da 100 milioni lordi. La concorrenza di City e Psg è pesante e il Barcellona non intende fare sconti, anche a costo di aspettare l’ultimo giorno del 2021 pur di non liberarlo gratis. Suning sta mettendo a punto un piano economico di rilievo con numerosi sponsor che possono fare la differenza nell’acquisizione del cartellino.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro