Conte, in caso di addio ripensa alla Nazionale: questa è l’ipotesi

Inter, in attesa di sapere la prossima settimana se il tecnico Antonio Conte allenerà la formazione nerazzurra anche nella prossima stagione, Sportmediaset informa su un’ipotesi suggestiva

INTER CONTE NAZIONALE/ In attesa di sapere quale decisione prenderanno di comune accordo il presidente dell’Inter Steven Zhang e il tecnico Antonio Conte per quanto riguarda la prossima stagione, che ricordiamolo inizierà il prossimo 19 settembre, Sportmediaset ha voluto informare che l’allenatore pugliese, potrebbe anche decidere di puntare nuovamente alla panchina della Nazionale italiana. La motivazione principale, oltre alle questioni familiari, riguarderebbe il fatto che a breve dovrebbe essere nominato direttore tecnico Marcello Lippi, colui che fece diventare capitano della Juventus l’attuale allenatore nerazzurro. In ogni caso questa possibilità non potrebbe avverarsi, salvo imprevedibili situazioni, prima del termine dei prossimo campionato europeo. Come ha fatto notare la redazione sportiva Mediaset, pare che il tecnico Roberto Mancini, non abbia gradito particolarmente questa decisione, ma soprattutto di non essere stato informato anticipatamente della stessa. In ogni caso per Conte, che ha voluto specificatamente spiegare che vorrebbe pensare alla famiglia, tornare ad allenare la Nazionale sarebbe la situazione perfetta, ma appunto, almeno fino al 2021, praticamente impraticabile.

CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Zhang: “Il bilancio della stagione è positivo”. Poi ‘dribbla’ argomento Conte

In ogni caso in settimana si dovrebbe sapere se il rapporto tra l’Inter e l’allenatore proseguirà anche nella prossima stagione o se, come si vocifera, ci sarà una risoluzione consensuale e l’arrivo di Massimiliano Allegri.