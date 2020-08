Conte: martedì l’incontro con Zhang e i dirigenti per decidere il futuro

Inter, il tecnico Antonio Conte si è preso qualche giorno libero in attesa martedì di incontrarsi con il presidente Steven Zhang e la dirigenza nerazzurra per decidere il prossimo futuro. In caso di addio potrebbe arrivare Massimiliano Allegri

INTER FUTURO CONTE AGGIORNAMENTO/ Dopo la sconfitta dell’Inter nella finale di Europa League contro il Siviglia per 3-2, l’allenatore Antonio Conte si è preso qualche giorno libero, in attesa martedì di incontrarsi con il presidente Steven Zhang e i dirigenti del club milanese e decidere il futuro. La riunione avrà come argomento principale, anche se i rapporti interpersonali avranno comunque un’importanza rilevante, la disponibilità di Suning di investire per migliorare ulteriormente la squadra, cosa che, visti i mancati introiti causa Covid-19, si potrà fare solo in parte e con acquisti mirati ma non certo spese folli, una situazione che comunque stanno affrontando tutte le società calcistiche europee, big incluse. Il club spiegherà le sue ragioni, poi sarà il tecnico a decidere se insistere su certe linee, oppure accettare lo stesso questa situazione e accontentarsi degli sforzi che comunque l’Inter farà per assicurargli una squadra in ogni caso rinforzata, già Hakimi è un ottimo prospetto.

Nel caso in cui la situazione dovesse risultare insanabile, in ogni caso balla un contratto da 12 milioni di euro a stagione per i prossimi 2 anni e bisognerà trovare un accordo, Marotta dovrebbe già avere pronto il sostituto in Massimiliano Allegri, anche se l’ex allenatore di Milan e Juve non è mai stato contattato. Come ha spiegato Sky Sport nell’edizione odierna.