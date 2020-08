Zhang: “Una vita diventa perfetta passando dalle sconfitte”

Inter, il presidente Steven Zhang ha voluto dare il suo parere sulla sconfitta in finale di Europa League della squadra di Antonio Conte contro il Siviglia. Il dirigente ha fatto una constatazione molto giusta anche se amara

INTER ZHANG DICHIARAZIONI/ Il presidente dell’Inter Steven Zhang, dopo aver dato il suo parere sulla stagione, che ha considerato positiva, da parte della squadra nerazzurra, ha voluto dare anche la sua opinione sulla sconfitta per 3-2 contro il Siviglia, nella finale di Europa League. Queste le sue dichiarazioni: “La sconfitta in finale è una lezione che il presidente di una grande squadra deve imparare. Parto sempre da zero, tutti noi dobbiamo migliorare. Rialzarsi dopo la caduta e guardare avanti, una vita diventa perfetta passando dalle sconfitte”. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

In ogni caso rispetto alla scorsa stagione, anche grazie ai cambi che sono avvenuti nella rosa della squadra, con le partenze di Perisic, Nainggolan e Icardi e l’arrivo di Barella, Sensi, Lukaku per citarne solo alcuni, l’essere arrivati secondi in campionato con 82 punti, in semifinale di Coppa Italia e in finale di Europa League, è un ottimo miglioramento rispetto all’anno precedente, anche se non si è vinto nulla. Come ha riportato il sito sportivo Calciomercato.com.