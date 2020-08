Calciomercato Inter, Conte dice addio | Accordo col sostituto

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Antonio Conte e il suo addio quasi certo alla panchina nerazzurra. Marotta e l’intesa col sostituto

A meno di clamorosi colpi di scena, si è conclusa ieri a Colonia l’avventura di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter. Le parole del tecnico dopo la finale di Europa League col Siviglia sono inequivocabili, come riporta ‘Sky Sport’ la frattura con la società è troppo forte e quindi difficilmente ricomponibile. Per una questione anche economica, Suning non ha intenzione di esonerarlo, dunque ci sarà probabilmente una sorta di separazione consensuale. Il faccia a faccia con il presidente Steven Zhang – quello che dovrebbe sancire il divorzio – ci sarà all’inizio della prossima settimana, forse già lunedì.

Calciomercato Inter, Conte via: pronto Allegri

Si conosce già, e non da oggi il nome del sostituto di Conte: Massimiliano Allegri. Tra l’ex tecnico della Juventus e Marotta ci sarebbe una intesa di massima sulla base di un contratto triennale da 8-10 milioni di euro netti a stagione. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri. Il livornese è pronto a prendere la guida dell’Inter, ambendo a diventare il primo allenatore in grado di vincere uno scudetto (ne ha vinti cinque di seguito a Torino dopo la dipartita di Conte, uno col Milan anni prima) con ognuna delle tre big italiane.

Da Conte ad Allegri, l’ufficialità del cambio potrebbe avvenire in tempi brevissimi considerato che fra una ventina di giorni inizierà la preparazione per la prossima stagione.

