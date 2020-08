La Roma ha scelto Piatek: Dzeko può approdare a Milano

La Roma ha scelto Piatek: Dzeko può approdare a Milano

In attesa di capire come si evolverà la situazione Conte, l’Inter si concentra sul mercato per capire quali potrebbero essere le possibilità per rinforzare la squadra. Se rimarrà il tecnico salentino, la pista Dzeko potrebbe subire un’accelerata di un certo tipo: la Roma, infatti, ha scelto Piatek per rinforzare l’attacco, segno che l’avventura del bosniaco sembra ormai destinata ai titoli di coda.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro