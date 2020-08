Non solo Allegri: spunta anche Tuchel per il post Conte

Non solo Allegri: spunta anche Tuchel per il post Conte

Non c’è solo Allegri per il post Conte. Stando alle ultimissime che arrivano dalla Francia, il Psg potrebbe esonerare Tuchel nonostante sia arrivato in finale di Champions. Le ultime parlano di un accostamento ai nerazzurri che potrebbe diventare molto di più se realmente dovesse essere esonerato. Nonostante l’Inter debba ancora decidere il da farsi, rimane Massimiliano Allegri il preferito da Marotta per la sostituzione dell’attuale tecnico nerazzurro.

