Vidal torna in auge: Koeman fa fuori anche il cileno

Secondo il ‘Mundo Deportivo’, Ronald Koeman farà un po’ di pulizia all’interno della rosa del Barcellona. Dopo Suarez rischia grosso anche Arturo Vidal: il centrocampista cileno non rientra nei piani futuri del tecnico e secondo il quotidiano anche per lui si sono spalancate le porte dell’addio. Questa situazione è da ricercare anche nel contratto del centrocampo: a Vidal, infatti, manca un solo un anno di contratto e questo rappresenta il momento buono per venderlo.

