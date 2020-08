Calciomercato, clamoroso: attacco atomico | Dybala con Lautaro!

Bomba di calciomercato Inter e calciomercato Juventus. Gli argentini Dybala e Lautaro Martinez insieme per un attacco stellare.

La crisi economica legata alla pandemia da coronavirus avrà ripercussioni anche sul terreno del calciomercato. Quella estiva dovrebbe essere, almeno in teoria, una sessione di trasferimenti un po’ meno ricca e importante. Ma la pratica dice che ci sono club che non stanno badando a spese, come il Chelsea, ed altri pronti a fare una rivoluzione e cambiare buona parte della rosa. E’ il caso del Barcellona che, dopo la clamorosa debacle 8-2 in Champions League contro il Bayern Monaco, ha già proceduto al cambio di allenatore, affidando la panchina a Ronald Koeman. Il tecnico olandese non ha perso tempo a fare piazza pulita: una telefonata a Suarez ed una a Vidal per dirgli che non rientrano nel progetto e devono andarsene.

Calciomercato Inter e Juventus: il Barcellona punta Lautaro e Dybala

Il centrocampista cileno e l’attaccante uruguaiano fanno parte di quello che in Spagna definiscono il ‘clan Messi‘. Due addii che potrebbero portare anche a quello più clamoroso del sei volte Pallone d’Oro. Occorre fare cassa e abbattere il monte ingaggi: la cessione di Lionel Messi permetterebbe di prendere due piccioni con una fava. Ma il Barcellona non ha intenzione di ridimensionarsi: vuole tornare a vincere la Liga e a fare strada in Champions. Per questo, come si legge su ‘calciomercatoweb.it‘, i blaugrana starebbero pensando ad un attacco tutto argentino formato da Lautaro Martinez e Paulo Dybala.

Convincere Inter e Juventus a cedere i propri gioielli non sarà facile né economico: ecco perché i catalani sperano di inserire contropartite tecniche in qualche scambio.

