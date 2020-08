Calciomercato Inter, c’è una promessa da mantenere: le ultime

E’ tempo di incontri in ottica calciomercato Inter. Dopo quello con la Fiorentina, un altro club di Serie A chiede udienza a Conte e Marotta.

La sessione estiva di calciomercato aprirà ufficialmente il primo settembre, ma i club di Serie A sono da tempo a lavoro per rinforzare le rispettive rose. Già molti i colpi chiusi e ancora di più le trattative in ballo. E’ di oggi, ad esempio, la notizia del summit tra Inter e Fiorentina per parlare del futuro di Biraghi e Dalbert. Avendo chiuso per ultimi la stagione con la finale di Europa League, i nerazzurri devono recuperare terreno. Secondo ‘Sky Sport’, è in programma un incontro con il Parma: il club ducale chiederà all’Inter di rispettare l’impegno preso a inizio stagione di acquistare l’esterno Matteo Darmian. Nel discorso potrebbe finire anche Luigi Sepe, portiere classe 1991, in lizza per il ruolo di vice Handanovic.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, riecco Milinkovic-Savic: possibile con lo scambio

Inter, nuovo vertice Conte-Marotta: la formazione per il 2020/21