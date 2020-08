Calciomercato Inter, rispunta Milinkovic-Savic | Possibile con lo scambio

Il nome di Milinkovic-Savic torna a circolare in ottica calciomercato Inter. Conte vuole un big a centrocampo: possibile scambio con la Lazio.

L’Inter è sempre più vicina a chiudere l’acquisto di Sandro Tonali. Da tempo è stato trovato l’intesa con il giovane centrocampista della Nazionale italiana sulla base di un contratto di cinque anni a 2,5 milioni di euro a stagione. Ora vanno limati i dettagli per chiudere l’accordo con il Brescia: l’operazione dovrebbe andare in porto con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di 30-35 milioni inclusi i bonus. Un bel colpo in prospettiva che, tuttavia, non dovrebbe essere l’unico in mediana in questa sessione di calciomercato. Il tecnico Conte, infatti, vuole anche un giocatore già pronto e le alternative non mancano.

Calciomercato Inter, Milinkovic più di un’alternativa a Kante e Ndombele

Il nome in cima alla lista dei desideri del tecnico nerazzurro è sempre quello di N’Golo Kante, con il quale ha già lavorato ai tempi del Chelsea. Il club londinese, tra acquisti già ufficializzati e quelli quasi chiusi, ha già speso circa 250 milioni di euro questa estate e deve fare cassa. Ma non ha intenzione di fare sconti per il francese, forte anche dell’interessamento del Real Madrid. Più facile sarebbe arrivare a Tanguy Ndombele, per il quale è in piedi un’ipotesi di scambio alla pari con Milan Skriniar al Tottenham. Nelle ultime ore, però, è tornato a circolare il nome di Sergej Milinkovic-Savic.

Lotito spara sempre alto per il cartellino del serbo, ma secondo ‘Sport Mediaset’, alla Lazio potrebbe interessare uno scambio con Gagliardini più un forte conguaglio in denaro. All’Inter non resta che cedere qualche esubero per fare cassa e dare l’assalto a Milinkovic.

