Inter, caos calendari: Marotta vuol far slittare tutta la Serie A

Le ultime news Inter riguardano le date del ritiro e dei calendari di Serie A. Marotta al lavoro per non danneggiare la squadra di Conte.

Nel patto di villa Bellini che ha sancito la pace tra l’Inter e Antonio Conte, il tecnico salentino ha chiesto alla dirigenza di stargli più vicino e sostenerlo nelle battaglie. La prima è già alle porte con i calendari di Serie A che verranno svelati il prossimo 1 settembre. I nerazzurri, impegnati fino al 21 agosto con la finale di Europa League, dovrebbero iniziare il ritiro soltanto il 7 settembre (ma c’è chi ipotizza un anticipo al 5 o 6 e chi prevede uno slittamento all’8 o 9, ndr). Impossibile, dunque, farsi trovare pronti per la prima giornata, prevista il 19 settembre. L’AD Marotta è lavoro per far posticipare l’inizio di tutto il campionato di una settimana ed è appoggiato da altri club come Atalanta, Roma e Spezia. Altrimenti chiederà il rinvio del match dell’Inter, che verrebbe recuperato il 30 settembre. Il verdetto è atteso lunedì prossimo, quando ci sarà la riunione del Consiglio Federale che sancirà le date ufficiali.

