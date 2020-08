Calciomercato, addio Inter: ha scelto il Real Madrid

Brutte notizie in ottica calciomercato Inter dalla Spagna. Antonio Conte deve dire addio a un suo pupillo: se ne va al Real Madrid da Zidane.

L’Inter potrebbe perdere uno dei suoi principali obiettivi di questa sessione estiva di mercato. Richiesto espressamente da Antonio Conte, che lo ha già allenato ai tempi del Chelsea, il centrocampista transalpino classe 1991 N’Golo Kante è finito sulla lista dei cedibili del club londinese, costretto a fare cassa dopo i tanti colpi in entrata. Il cartellino del mediano campione del mondo con la Francia viene valutato circa 50 milioni di euro, una cifra che i nerazzurri devono racimolare dalle cessioni. Ma a far saltare il banco potrebbe essere il Real Madrid. Secondo il portale spagnolo ‘El Gol Digital’, infatti, Kante avrebbe rifiutato il corteggiamento dell’Inter per raggiungere il connazionale Zidane. Il presidente blanco Florentino Perez dovrebbe solo formalizzare le cessioni di James Rodriguez, Brahim Diaz e Mariano Diaz per dare l’assalto definitivo.

