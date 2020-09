Calciomercato Inter, erede Handanovic dalla A | Scambio o cash

La dirigenza dell’Inter pensa anche al futuro della porta con Samir Handanovic che potrebbe presto pagare l’avanzare del tempo. Due strade in Serie A

Mercato in fermento per l’Inter che con uno sguardo si rivolge anche al futuro. Nello specifico c’è da monitorare anche la situazione tra i pali dove l’età avanza anche per Samir Handanovic, che nonostante tutto continua ad offrire ottime garanzie. Lo sloveno però non è certamente eterno e la società nerazzurra inizia a guardarsi intorno vista la carta d’identità dell’estremo difensore per cui si parla da tempo di papabili successori. Gli eventuali eredi di Handanovic potrebbero arrivare proprio dalla Serie A. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Bomba dalla Spagna: il City non può permettersi Messi, l’Inter spera

Calciomercato Inter, da Cragno a Meret: la situazione per il dopo Handanovic

Sono due in particolare i profili che l’Inter starebbe tenendo d’occhio per raccogliere l’eredità di Samir Handanovic. La prima idea porta in casa Napoli dove va sciolto l’enigma Meret. Il classe 1997 va in scadenza nel 2021 ma con promessa di rinnovo fino al 2022 da parte della società azzurra che però con Gattuso non sembra puntare troppo con convinzione su di lui. Il tecnico dei campani predilige infatti un portiere come Ospina più abile con i piedi. A favorire l’affare per il prossimo anno potrebbe essere inoltre l’agente Pastorello, che vanta ottimi rapporti con i nerazzurri.

LEGGI ANCHE >>> Izzo sul mercato: Marotta ci pensa ma solo low cost

L’altra pista porta invece ad Alessio Cragno, estremo difensore del Cagliari che potrebbe anche finire in una maxi operazione per riportare in Sardegna Nainggolan, che al momento è rientrato alla base nerazzurra dopo il prestito annuale. In questo senso secondo ‘Il Giorno’ il tutto potrebbe avvenire con un anno di permanenza in rossoblu e un passaggio all’Inter rinviato di un anno.

LEGGI ANCHE >>> Bomba dalla Spagna: scambio Eriksen-Thomas