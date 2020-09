Skriniar: in questo momento è il Psg in pole per il difensore

Inter, il difensore Milan Skriniar potrebbe lasciare la squadra nerazzurra. In questo momento dopo che è saltata la trattativa con il Tottenham è il Psg in pole per il giocatore slovacco

INTER SKRINIAR AGGIORNAMENTO/ Nuovo aggiornamento sul difensore dell’Inter Milan Skriniar. Il calciatore slovacco dopo che con Luciano Spalletti aveva incantato con interventi e chiusure che non si vedevano dai tempi di Walter Samuel, quest’anno con la difesa a tre e con un compagno come De Vrij, anche lui destro, non ha avuto lo stesso rendimento e dopo il lockdown il tecnico Antonio Conte gli ha preferito il più esperto Diego Godin, che si è riscattato al contrario dopo un inizio di stagione non positivo. Secondo Tuttosport nell’aggiornamento sulla situazione del difensore slovacco, che l‘Inter valuta intorno ai 50 milioni di euro, ci sarebbe in pole position il Psg dopo che si è interrotta la trattativa con il Tottenham per un possibile scambio con Ndombele. Il club francese è pronto ad una nuova trattativa con il club meneghino, dopo quella dello scorso anno che ha portato un altro big della squadra milanese, ma ormai fuori dal progetto del nuovo allenatore come Mauro Icardi, nella capitale francese. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

In ogni caso Marotta e Ausilio, puntano a incassare minimo 50 milioni di euro dalla cessione del difensore. I tifosi nerazzurri non sono comunque molto felici di questa ipotesi, visto che il calciatore ha dimostrato in maniera chiara limpida e lapalissiana in più occasioni di tenere alla maglia dell’Inter e a volte certi gesti valgono molto di più di una partita giocata negativamente.