Italia-Bosnia: il centrocampista nerazzurro NIcolò Barella dovrebbe essere titolare

Inter, il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella dovrebbe partire titolare domani sera nella sfida della nazionale italiana contro la Bosnia Erzegovina.

INTER BARELLA TITOLARE CON LA NAZIONALE/ Domani sera alle ore 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, inizia la nuova avventura nella Uefa Nations League della nostra Nazionale. Dopo le 10 vittorie consecutive nel girone di qualificazione per i prossimi Europei, che comprendeva anche la squadra jugoslava, sarà nuovamente la Bosnia-Erzegovina ad affrontare l’Italia, prima che gli azzurri vadano in trasferta contro l’Olanda. Secondo le notizie che arrivano dal ritiro della squadra allenata da Roberto Mancini, il modulo dovrebbe essere un 4-3-3 e i tre dell’attacco dovrebbero essere Insigne, Chiesa e Belotti. I tre di centrocampo, sempre secondo quanto è trapelato e riportato da Sky Sport, dovrebbero essere Jorginho Barella e Zaniolo. In porta Donnarumma, che avrà come fedeli scudieri Florenzi–Bonucci-Chiellini e Biraghi, che dovranno cercare di impedire a Dzeko e compagni di impensierire il portiere rossonero. In ogni caso una Nazionale a trazione anteriore e con due centrocampisti come Barella e soprattutto Zaniolo, che sanno rendersi pericolosi anche in fase offensiva.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter, patto di ferro tra Conte e Zhang: “Marotta e Ausilio fregati”

Inter, da Marotta e Conte al Milan: i retroscena di Cellino su Tonali

Inter, intreccio di calciomercato: Brozovic più Donnarumma

I tifosi italiani si augurano di ripartire con una bella vittoria, anche se potranno vedere la partita solo attraverso la televisione, o i mezzi tecnologici come computer e tablet, visto che lo stadio di Firenze sarà desolatamente vuoto a causa dell’emergenza Coronavirus.