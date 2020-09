Calciomercato, scaricato da Conte: buonuscita e addio!

Svolta in ottica calciomercato Inter in uscita. Un giocatore che è stato scaricato da Conte può rescindere il contratto e andare via con buonuscita.

L’Inter cerca il bis. Dopo aver preso Alexis Sanchez a costo zero dal Manchester United, con l’attaccante cileno che si è svincolato dai ‘Red Devils’ ottenendo anche una buonuscita, i nerazzurri sperano che la storia possa ripetersi con Arturo Vidal. Non fosse altro perché i due hanno lo stesso agente: Fernando Felicevich. Mentre la trattativa con il Barcellona va avanti, c’è un giocatore che potrebbe fare il percorso inverso: si tratta di Kwadwo Asamoah. L’esterno sinistro ghanese ha ancora un anno di contratto con il club meneghino a 3 milioni di euro, ma non rientra nei piani di Antonio Conte, il quale non l’ha mai schierato dopo il lockdown. Arrivato a parametro zero dalla Juventus, potrebbe partire con la stessa formula, ottenendo una buonuscita dall’Inter. Nel suo futuro dovrebbe esserci la Turchia: si prospetta un derby tra Fenerbahce e Galatasaray.

