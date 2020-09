Inter, non solo De Vrij: nuovo infortunio in Nazionale!

Le ultime Inter news riguardano i calciatori di Conte che hanno subito un infortunio in Nazionale. Dopo De Vrij, brutte notizie dall’Italia.

In casa Inter c’è attesa per l’esito degli esami che sta svolgendo Stefan De Vrij. Il difensore olandese ieri ha abbandonato il ritiro della Nazionale olandese per una distorsione alla caviglia destra che lo obbliga a saltare le due gare di Nations League. Filtra ottimismo nello staff medico nerazzurro, ma si aspetta il verdetto ufficiale prima di tirare un sospiro di sollievo. Come se non bastasse, oggi c’è una nuova tegola per Conte: è di pochi minuti fa la notizia che anche Alessandro Bastoni è finito ko. Niente esordio quindi con l’Italia per il centrale lombardo. Il sito della Figc ha emesso il seguente comunicato ufficiale:

“Il calciatore Alessandro Bastoni ha lasciato il ritiro della Nazionale a causa di un pregresso risentimento ai flessori che lo rende indisponibile per le gare con Bosnia Erzegovina e Paesi Bassi. Il difensore dell’Inter sta facendo rientro al club di appartenenza per le cure del caso”.

