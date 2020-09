Calciomercato Inter, addio gratis | Spunta l’ipotesi Milan

Tanti dubbi intorno a Diego Godin che potrebbe anche finire in Francia. In caso di addio a zero ecco che spunterebbe persino il Milan

Aleggia ancora grossa incertezza sul futuro di Diego Godin, esperto centrale uruguaiano arrivato all’Inter la scorsa estate a parametro zero per innalzare il tasso tecnico dell’intero reparto. L’ex Atletico Madrid non è però riuscito nella sua prima annata all’Inter ad inserirsi nella difesa a tre di Antonio Conte, autentico marchio di fabbrica del tecnico salentino che dopo una lunga fase di difficoltà lo ha rispolverato con continuità solo nella fase finale della stagione. In Europa League infatti Godin ha lasciato intravedere grossi segnali di miglioramento, ma potrebbero non bastare per la riconferma visto anche il forte interesse che suscita in Francia. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, intrigo Godin: dal Rennes al Milan

Nelle ultime ore si è parlato molto del pressing del Rennes per Diego Godin con il presidente dei bretoni che è tra gli uomini più ricchi al mondo e vorrebbe fare un regalo al proprio tecnico per la Champions League. L’allenatore dei transalprini, Julien Stephan, è alla ricerca di un profilo d’esperienza e l’uruguaiano potrebbe rientrare perfettamente nei canoni.

Stando a quanto sottolineato dal ‘Corriere della Sera’ l’Inter potrebbe anche lasciare libero Godin o al limite accontentarsi di una cifra simbolica per liberarsi nel caso di un pesante ingaggio da circa 7 milioni a stagione. Il calciatore inoltre non è ritenuto indispensabile nel futuro dei nerazzurri. In questo contesto, qualora l’Inter dovesse davvero liberarlo gratis, potrebbe inserirsi anche il Milan che cerca un centrale di esperienza da affiancare a Romagnoli. La palla passa a Godin.

