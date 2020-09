Godin: primo tentativo del Rennes per acquistare l’ex Atletico Madrid

Inter, il difensore Diego Godin è stato richiesto dal Rennes, squadra francese che l’anno prossimo disputerà la Champions League. Il calciatore nerazzurro non è nella lista degli incedibili

INTER GODIN AGGIORNAMENTO/ Il difensore Diego Godin dopo un inizio di stagione che per certi versi ha ricordato anche se in maniera minore quella di Vidic, in nerazzurro nel 2014-16, alla ripresa del campionato dopo lo stop per il Covid-19 ha dimostrato di essere tornato ai livelli dell‘Atletico Madrid, riprendendosi la titolarità con buone prestazioni. In ogni caso il rischio che il giocatore possa non restare a Milano rimane. Come ha spiegato le10sports il difensore è stato richiesto dal Rennes, squadra francese che disputerà la Champions League la prossima stagione che sta per iniziare. Il club transalpino, vuole farsi trovare pronto per questo impegno e sta cercando rinforzi anche in Italia visto che oltre all’ex Atletico Madrid ha chiesto anche Boga al Sassuolo. I contatti sia con il giocatore, che con la società meneghina sono già stati avviati e visto che in casa Inter, i giocatori incedibili si contano quasi sulle dita di una mano, anche l’uruguaiano è nella lista dei cedibili. Inoltre per l’Inter vendere Godin, qualsiasi sia il prezzo, significherebbe fare una plusvalenza sicura da mettere a reperto, visto che è arrivato a parametro zero dalla squadra di Simeone. Il Rennes, come dicevamo, punta a rinforzarsi e a prendere giocatori che abbiano esperienza internazionale e chi meglio del giocatore nerazzurro, che sia con l’Atletico Madrid che con l’Inter ha già disputato diverse finali europee, anche se l’esito non è stato positivo. In ogni caso il club meneghino attende l’offerta del club francese e il pensiero del suo difensore e poi deciderà. Per le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, irrompe Mourinho: 30 milioni di euro

Calciomercato, scaricato dalla Juve: l’Inter lo prende con lo scambio

Ultimamente i calciatori nerazzurri che sono sul mercato, non sembrano molto convinti di lasciare Milano, anzi hanno dichiarato apertamente la loro intenzione di rimanere per ‘Amore’ dei colori del cielo e della notte. Questa idea varrà anche per Diego Godin?