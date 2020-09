Calciomercato Inter, sorpresa in attacco | Va da Conte per 21 milioni

Svolta a sorpresa per quanto riguarda il calciomercato Inter. I nerazzurri avrebbero chiuso l’acquisto di un nuovo attaccante per Conte.

Il problema della quarta punta in casa Inter potrebbe aver trovato una soluzione a sorpresa. Con Esposito destinato a partire in prestito, Conte vuole un altro attaccante per completare la batteria formata ad oggi da Lukaku, Lautaro Martineze e Sanchez. Stando a quanto si legge su ‘La Repubblica’, contrariamente a quanto era emerso nelle ultime settimane, i nerazzurri sarebbero intenzionati a riprendere Andrea Pinamonti. Ceduto in prestito con obbligo di riscatto condizionato al Genoa un anno fa, il centravanti della Nazionale Under 21 era passato a titolo definitivo ai rossoblu per 19 milioni di euro. Ora l’Inter avrebbe intenzione di far valere la clausola di ricompra a 21 milioni, onde evitare che i ‘Grifoni’ (in difficoltà per pagargli lo stipendio da 1,8 milioni a stagione) possano cederlo alla Juventus. Per abbassare la parte cash, il club meneghino proverà a inserire qualche contropartita tecnica.

