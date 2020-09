Calciomercato Inter, Conte blocca una cessione | Le ultime di Interlive.it

Il tecnico salentino e l’Inter hanno scelto chi rimpiazzerà Andrea Ranocchia, ad oggi destinato a tornare al Genoa

Andrea Ranocchia verso l’addio all’Inter. Le ultime indiscrezioni di calciomercato danno infatti per prossimo il trasferimento del centrale umbro al Genoa. Si tratterebbe in realtà di un ritorno, visto che il classe ’88 è già stato di proprietà del ‘Grifone’ dal 2008 al gennaio 2011, quando si materializzò il suo passaggio nella Milano nerazzurra. In scadenza nel giugno 2021 e precisa richiesta del neo tecnico rossoblù Maran, di fatto il club targato Suning è disposto a cederlo a titolo gratuito anche per via degli eccellenti rapporti con il presidente Enrico Preziosi. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, ULTIME di InterLive: Pirola per Ranocchia

Il sostituto di Ranocchia è già in casa. Si tratta di Lorenzo Pirola, 18enne di grandi prospettive che diversi mesi fa Marotta e Ausilio hanno blindato con un contratto fino al 2025 respingendo la pericolosa quanto concreta offensiva della Juventus. Stando alle informazioni raccolte da Interlive.it, Antonio Conte lo stima moltissimo tanto che ne ha bloccato la cessione. Sul classe 2002, prezioso pure in ottica liste, c’erano molte squadre, tra queste il Sassuolo, ma la società di viale della Liberazione – su indicazione appunto del tecnico salentino – lo ha (almeno per ora) tolto dal mercato.

