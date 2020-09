Calciomercato, blitz e firma con l’Inter: ma c’è già l’erede

Firma a sorpresa in ottica calciomercato Inter. Rinnovo del contratto per un’altra stagione per capitan Handanovic. Ma poi farà il secondo.

In casa Inter ieri è stata giornata di tamponi anti Covid. Sperando che tutti risultino negativi, oggi Antonio Conte darà il via ufficiale alla stagione 2020-21 con il primo allenamento a ranghi ridotti in attesa dei nuovi acquisti e del ritorno dei giocatori dalle Nazionali. Ieri sera, inoltre, c’è stato un blitz di Samir Handanovic nella sede di viale della Liberazione: il portiere e capitano nerazzurro ha prolungato il suo contratto di una stagione, portando la scadenza al 2022. Lo sloveno difenderà i pali della porta anche quest’anno, mentre il prossimo dovrebbe seguire le orme di Buffon e diventare il secondo. Sarebbe già stato trovato infatti l’accordo con il suo erede, che dovrebbe essere Alex Meret del Napoli.

