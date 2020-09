Calciomercato Inter, super scambio | Beffa alla Juve

L’Inter ha ancora da risolvere la grana legata al futuro del rientrante Perisic. Possibile scambio con la Roma per Dzeko con beffa annessa alla Juve

Si è ormai definitivamente chiusa l’avventura al Bayern Monaco di Ivan Perisic che torna all’Inter dopo il prestito annuale ai bavaresi. In Germania il croato è tornato sui suoi livelli vincendo peraltro uno straordinario Triplete che non gli è però valso la riconferma agli ordini di Flick che ieri ha annunciato la separazione. Ecco quindi che l’Inter si ritrova col problema legato all’esterno ex Wolfsburg per il quale urge una nuova sistemazione. Non è da escludere che lo spiraglio giusto possa arrivare in Italia. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

L’esterno croato torna così ufficialmente all’Inter che è a caccia di acquirenti. Nelle ultime settimane si è parlato del Tottenham di Mourinho, che lo stima molto, ma secondo quanto sottolineato dai colleghi di ‘Calciomercatoweb.it’, Perisic potrebbe anche finire in un maxi scambio in Serie A.

Marotta potrebbe infatti proporlo alla Roma in cambio di Edin Dzeko, sempre pallino di mercato di Antonio Conte sin dalla scorsa estate. I nerazzurri così facendo risolverebbero due problemi in un colpo solo: la caccia ad una nuova punta e la sistemazione di Perisic, con buona pace della Juventus che è ancora sul bosniaco. Nel caso si tratterebbe peraltro di uno scambio alla pari visto che entrambi i calciatori hanno una valutazione da circa 15 milioni l’uno.

