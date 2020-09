Calciomercato Inter, cessione nella Liga | C’è l’accordo sulla formula

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano ancora una volta su Joao Mario. La dirigenza interista ha raggiunto una intesa, probabile futuro in Spagna per l’ex Sporting

La lista cessioni dell’Inter è piuttosto lunga. In cima c’è sicuramente Joao Mario, tornato dopo il mancato riscatto da parte della Lokomotiv Mosca. Il centrocampista portoghese ambisce a trasferirsi in Spagna, dove piace a Betis Siviglia e Valencia. In particolare agli andalusi allenati da Manuel Pellegrini, a quanto pare grande estimatore dell’ex Sporting. Difficilmente, però, gli spagnoli presenteranno una proposta per l’acquisto a titolo definitivo. La cifra richiesta dall’Inter, onde evitare una minusvalenza, è di circa 15 milioni di euro. Stando al ‘Corriere dello Sport’, comunque, la dirigenza interista è concorde e si può dire che abbia aperto alla ripartenza del classe ’93 con la formula del prestito più opzione d’acquisto, considerato che il suo contratto scade nel giugno 2022. Una formula che agevolerà senz’altro il trasferimento di Joao Mario, magari proprio al Betis.

