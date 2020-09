Calciomercato Inter, assalto a de Vrij | Offerti cash e scambio

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Stefan de Vrij e il tentativo da parte di un top club europeo di mettere le mani sul suo cartellino

Non c’è il nome di Stefan de Vrij nella lista dei ‘sacrificabili’ per fare cassa e regalare Kante a Conte. Il centrale olandese è troppo importante per la squadra nerazzurra, il fulcro della difesa a tre. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Anzi è probabile il rinnovo del suo contratto attualmente in scadenza nel giugno 2023, con tanto di adeguamento al rialzo del suo stipendio che sfiora i 4 milioni di euro netti bonus esclusi.

Calciomercato Inter, offerta del Barcellona per de Vrij

De Vrij viene da una stagione quasi perfetta, in cui è sicuramente accresciuto il suo valore e la sua considerazione agli occhi delle big europee. Proprio in queste ore si registra il tentativo da parte del Barcellona di Koeman, suo connazionale e fino a poco tempo fa suo commissarrio tecnico nella Nazionale olandese. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato di ‘Soccer Link’, il club blaugrana (già interessato a Lautaro e Barella) ha presentato una proposta cash più il cartellino di Arturo Vidal. La risposta dell’Inter è stata negativa, e i motivi sono due: de Vrij è incedibile, a meno davvero di una offerta shock, e il cileno arriverà alla corte del suo ‘mentore’ Conte solo se (come accadrà) si libererà a zero dal Barça.

La risoluzione contrattuale, peraltro, è prossima: col classe ’87 di San Joaquin c’è già un accordo sulla base di un contratto biennale da 6 milioni con opzione per un terzo anno.

