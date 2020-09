Calciomercato Inter, vertice col Cagliari per Nainggolan | Parla Giulini

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano ancora una volta su Nainggolan dopo l’incontro tra la dirigenza nerazzurra e il Cagliari. Ecco le parole di Giulini

Radja Nainggolan resta all’Inter, almeno per ora. Per il Cagliari è stato infatti un buco nell’acqua il vertice avvenuto ieri con la dirigenza nerazzurra: “L’incontro non è andato bene, rimane a Milano – ha detto senza mezzi termini il presidente dei rossoblù, Tommaso Giulini, ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo il summit con Marotta – E’ impossibile riportarlo al Cagliari, lo vogliono tenere”.

Calciomercato Inter, Conte ‘valuta’ Nainggolan: via solo a titolo definitivo

Al momento il belga rimane in nerazzurro, Conte vuole infatti ‘valutarlo’ in questo periodo di preparazione al campionato. Senza contare che la società non è affatto intenzionata a cederlo nuovamente in prestito. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri. C’è l’apertura semmai per un trasferimento a titolo definitivo, di fronte a una proposta da almeno 15 milioni di euro. Sul classe ’88 si registra il forte interesse dell’Al-Nassr, anche se il calciatore è poco propenso a lasciare l’Italia.

