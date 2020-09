Calciomercato Inter, Godin apre la strada | Bomber a sorpresa

Dopo l’affare Nainggolan dello scorso anno si riscalda nuovamente l’asse di mercato col Cagliari. Godin potrebbe finire in rossoblù con l’Inter che punta ad un attaccante dei sardi

Si infiamma nuovamente l’asse di mercato tra Inter e Cagliari. Lo scorso anno Nainggolan approdò in Sardegna con la formula del prestito per poi tornare alla fine della stagione tra i ranghi nerazzurri. I rapporti tra le due società non si sono però mai fermati, ed anzi nelle ultime ore è finito sotto i riflettori anche Diego Godin, centrale uruguaiano che non è riuscito ad inserirsi al meglio negli schemi di Conte nonostante un finale di stagione chiuso in crescendo. Ieri infatti è avanzata rapidamente la candidatura del Cagliari per l’ex Atletico Madrid escluso dai piani futuri del tecnico salentino. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, dopo Godin ancora affari col Cagliari: ipotesi Simeone

L’eventuale chiusura dell’affare Diego Godin al Cagliari andrebbe così a rinsaldare i rapporti tra l’Inter e la società sarda. Un asse che così facendo potrebbe partorire addirittura un altro affare, quello per Giovanni Simeone.

L’Inter è infatti a caccia di un attaccante che possa agire da vice Lukaku con buona affidabilità e potrebbe chiudere per l’argentino in prestito con diritto di riscatto sui 12 milioni, completando così il reparto.

