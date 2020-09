L’Inter potrebbe riallacciare ancora una volta i rapporti col Real Madrid. Dalla Spagna spunta la suggestione Marcelo che piace anche alla Juventus

Potrebbe non fermarsi a Kolarov la campagna acquisti dell’Inter sulla fascia sinistra. Antonio Conte infatti continua a desiderare uomini di esperienza e spessore internazionale per ridurre al minimo il gap con la concorrenza. In questo senso dalla Spagna torna alla ribalta il nome di Marcelo, mancino brasiliano che ha vinto tutto in questi anni con la maglia del Real Madrid. Nonostante i 32 anni infatti il terzino sinistro dei ‘blancos’ continua a mantenere standard di rendimento davvero elevati ed una qualità tecnica sopraffina. Come riportato dallo spagnolo ‘As’, Inter e Juventus sarebbero gli unici club italiani in grado di avanzare una proposta al giocatore sia per ambizioni e blasone che per potere d’acquisto. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, sogno Marcelo: c’è un ostacolo

Marcelo è legato al Real Madrid ancora da un corposo contratto di due anni a ben 8 milioni di euro a stagione. Una cifra monstre per un terzino sinistro che andrebbe chiaramente a cozzare con l’obiettivo di Inter e Juventus di andare a snellire i rispettivi monte ingaggi.

È quindi di natura prettamente economica l’ostacolo vero verso l’eventuale trattativa per Marcelo che però sembra aver perso posizioni nelle gerarchie del Real. Zidane infatti nel finale di stagione gli ha spesso preferito Mendy e l’idea di due stagioni da comprimario potrebbe non piacere al brasiliano che si ritroverebbe all’ultimo treno della carriera.

