Calciomercato Inter, fascia sinistra | Rispunta un vecchio obiettivo

L’Inter intende rinforzare ancora la corsia di sinistra. Mollato per ora Emerson Palmieri, i nerazzurri si rituffano su un vecchio obiettivo di calciomercato

L’acquisto di Kolarov non inganni, infatti nei piani di Conte il serbo sarà la prima alternativa a Bastoni in difesa più che la riserva di Young. Non a caso per la corsia mancina i nerazzurri cercano ancora un titolare. Emerson Palmieri? No, stando alle ultime indiscrezioni di ‘Sky Sport’ il brasiliano ai margini del Chelsea è stato per ora mollato a vantaggio del suo compagno di squadra, lo spagnolo Marcos Alonso. Anche lui in uscita dai ‘Blues’, l’ex Fiorentina è stato obiettivo concreto già nelle ultime due sessioni di calciomercato. L’affare non è mai andato in porto a causa delle esose richieste del club di Abramovich, dove milita pure il ‘sogno’ del tecnico per la mediana: N’Golo Kante.

Calciomercato Inter, via Dalbert e assalto a Marcos Alonso: le cifre

L’Inter è pronta a tornare all’assalto di Alonso, prima però deve trovare una sistemazione a Dalbert fresco di rientro dal prestito alla Fiorentina. Sull’ex Nizza ci sono gli stessi viola, il Sassuolo e diversi club stranieri. Marotta e Ausilio puntano naturalmente alla cessione a titolo definitivo, per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Almeno inizialmente, il club targato Suning proverebbe a prendere il classe ’90 nativo di Madrid con la formula del prestito oneroso più diritto di riscatto. Serve comunque un investimento complessivo di almeno 22-25 milioni. Per tutte le altre news sul mercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

