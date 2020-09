Calciomercato Inter, Eriksen destinazione a sorpresa | Soldi e scambio

Christian Eriksen figura sempre sulla lista del papabili partenti qualora dovesse arrivare la giusta offerta. Interesse dall’Inghilterra

Rivoluzione in corso anche per il centrocampo dell’Inter. I nerazzurri hanno da sciogliere diversi dubbi legati all’enorme profondità del reparto attualmente a disposizione di Antonio Conte. Da risolvere in particolar modo la questione legata a Christian Eriksen, arrivato per essere la ciliegina sulla torta ed impiegato solamente col gontagocce da parte del tecnico salentino che non sembra vederlo troppo nei suoi piani tattici. Il danese per questa ragione potrebbe anche partire qualora dovesse arrivare la giusta proposta economica. Negli ultimi giorni si è parlato di una suggestione Real Madrid ma va monitorato anche il mercato della Premier. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Il Monaco su Brozovic: 40 milioni la richiesta nerazzurra

Calciomercato Inter, Eriksen nel mirino del Liverpool: pronta l’offerta

Secondo quanto riportato dalla testata giornalistica spagnola ‘TodoFichajes.com’, Eriksen sarebbe infatti finito anche nel mirino del Liverpool. I campioni d’Inghilterra allenati da Jurgen Klopp continuano a trattare per Thiago Alcantara ma se l’affare dovesse sfumare ecco che il tecnico tedesco potrebbe virare con decisione sul danese stimato già ai tempi del Tottenham.

LEGGI ANCHE >>> Acerbi non tramonta: nerazzurri in agguato, la situazione

L’Inter aprirebbe ad una cessione ma solamente in cambio di 50 milioni di euro. Il Liverpool dal canto suo può mettere sul piatto circa 35 milioni e una contropartita.

LEGGI ANCHE >>> Lo Zenit piomba su Eriksen: le ultimissime sul danese