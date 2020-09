Nani: “Antonio Conte conosce Vidal, sarebbe un grosso colpo per Inter e serie A”

Inter, l’ex dirigente sportivo Gianluca Nani ha voluto dare la sua opinione sulla possibilità che Arturo Vidal e Luis Suarez approdino nel campionato italiano di serie A

INTER NANI INTERVISTA/ L’ex direttore sportivo del Brescia Gianluca Nani, è stato intervistato da Radio Sportiva. Il dirigente, ha voluto dare la sua opinioni sui possibili arrivi in Italia di Vidal, che sembra ormai vicinissimo all’Inter e di Luis Suarez, che invece lascerà quasi sicuramente il Barcellona ma ancora non si conosce quale sarà la sua destinazione, anche se tra le ipotesi c’è anche quella del campionato italiano, con la Juventus che sembra molto interessata al calciatore uruguaiano. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Antonio Conte conosce Vidal, Suarez mi pare perfetto per un tridente come credo voglia fare Andrea Pirlo: sarebbero due grandi colpi, anche per il calcio italiano che sta tornando ai fasti di un tempo. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Il Monaco su Brozovic: 40 milioni la richiesta nerazzurra

LEGGI ANCHE >>> Acerbi non tramonta: nerazzurri in agguato, la situazione

LEGGI ANCHE >>> Lo Zenit piomba su Eriksen: le ultimissime sul danese

Il campionato sta per iniziare c’è stata poca preparazione e l’attaccante è il terminale del gioco; capisco Pirlo che vuole provare e lo chiede con insistenza anche perché in quel ruolo non ha alternative“.