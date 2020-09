Calciomercato Inter, Godin dice addio | Sostituto a costo zero

Godin si appresta a lasciare l’Inter dopo una sola stagione complessivamente al di sotto delle attese. Il sostituto potrebbe arrivare a costo zero

E’ giunta ai titoli di coda, dopo appena un anno al di sotto delle attese, l’avventura all’Inter di Diego Godin. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, il difensore uruguagio è a un passo dal trasferirsi al Cagliari a parametro zero. A quanto pare l’ex Atletico Madrid firmerà presto un contratto triennale coi sardi da circa 2,5-3 milioni di euro a stagione, il tutto non appena avrà risolto il suo accordo coi nerazzurri ricevendo buonuscita e, probabilmente, il pagamento delle prossime tre mensilità.

Calciomercato Inter, da Godin a Otamendi: le ultime

L’addio di Godin dovrebbe sbloccare l’arrivo di Darmian, ma in realtà il ‘vero’ sostituto del classe ’86 nativo di Rosario potrebbe essere un altro. ‘La Repubblica’ fa il nome di Nicolas Otamendi, centrale argentino di 32 anni ai margini del Manchester City allenato da Pep Guardiola. Secondo alcuni media inglesi, il classe ’88 di Buenos Aires potrebbe risolvere il contratto che lo lega ai ‘Citizens’ fino al giugno 2022 diventando così una ‘occasione’ a parametro zero. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

L’Inter ci starebbe pensando in maniera concreta e potrebbe proporgli un biennale. Sull’ex Valencia, abile nella difesa a tre e con all’attivo ben 70 presenze nella Nazionale albiceleste, ci sarebbe pure la Lazio.

