Calciomercato Inter, rinnovo e poi cessione | Accordo in Serie A

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza l’imminente cessione del giovane centrocampista francese Lucien Agoume. Tutti i dettagli

Sta per concludersi, almeno temporaneamente, l’avventura all’Inter di Lucien Agoume. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, infatti, il giovane centrocampista francese è destinato a trasferirsi in prestito allo Spezia. C’è già un accordo tra il club ligure, approdato per la prima volta nella sua storia in Serie A, e quello interista per appunto la cessione fino al giugno 2021 del 18enne ex Sochaux. Come riporta ‘Calciomercato.it’, prima della partenza rinnoverà il suo contratto con la società targata Suning attualmente in scadenza nel 2022. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

