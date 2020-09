Calciomercato Inter, Nainggolan resta in uscita | Destinazione clamorosa

L’Inter punta a disfarsi di Nainggolan a titolo definitivo, anche se non sarà semplice. Intanto dalla Francia spunta una possibilità clamorosa per il belga

Al di là di quanto si dice, o viene fatto scrivere, Radja Nainggolan è sul mercato con l’Inter che spera di disfarsene a titolo definitivo dopo la positiva annata in prestito al Cagliari. Il belga sta facendo comunque il suo ad Appiano, provando a entrare nelle ‘grazie’ di Antonio Conte il quale – perlomeno in passato – è stato un suo grande estimatore. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, arrivo Vidal bloccato | Ecco il motivo

Calciomercato Inter, Nainggolan al Psg: le ultime dalla Francia

Nainggolan preferirebbe rimanere in Italia, tuttavia non può certo escludere soluzioni ‘straniere’, purché di assoluto prestigio. A riguardo, ieri sera Simone Rovera, nel programma in Francia ‘Culture Foot’, ha parlato di ipotesi Paris Saint-Germain per il classe ’88 nativo di Antwerpen. Secondo il giornalista italiano, il Ds Leonardo potrebbe pensare concretamente al ‘Ninja’ per rinforzare la mediana di Tuchel.

Possibile un tentativo di chiusura dell’affare con la formula del prestito più diritto di riscatto (non tanto gradita all’Inter. Ma a fine mercato magari sì…), la stessa che ha permesso ai parigini di prendere Florenzi, suo ex compagno in giallorosso, dalla Roma.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, ‘bomba’ dalla Spagna | “Voleva Lukaku”

Calciomercato Inter, Milan scatenato | Assalto ai nerazzurri