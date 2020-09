Calciomercato Inter, arrivo Vidal bloccato | Ecco il motivo

Accordo col Barcellona per il cartellino di Arturo Vidal. L’operazione è stata però bloccata dall’Inter su input di Steven Zhang. Ecco spiegato il perché

Inter e Barcellona hanno trovato un accordo totale per il cartellino di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, richiesto a gran voce da Conte, si trasferirà in nerazzurro dietro il pagamento di un indennizzo tra i 500mila euro e 1 milione più bonus non facili da raggiungere. L’intesa tra il classe ’87 di San Joaquin e il club targato Suning c’è invece da tempo sulla base di un contratto biennale da 6 milioni netti a stagione più bonus con opzione per un altro anno. Ma allora perché l’ex Juve non sbarca a Milano per visite mediche e firma? Stando alle ultime indiscrezioni l’affare è stato ‘bloccato’ dal presidente Steven Zhang. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Zhang ordina: prima una cessione (‘pesante’) e poi Vidal

Zhang ha detto ai suoi dirigenti che, prima di completare del tutto l’operazione Vidal, dovrà esserci qualche uscita importante in modo da non appesantire ulteriormente il monte stipendi. ‘La Gazzetta dello Sport’ fa in particolare il nome di Diego Godin, destinato al Cagliari anche se nelle ultime ore è avvenuta una frenata: l’ex Atletico Madrid non intende perdere nemmeno un centesimo rispetto ai 5,5 milioni che guadagna a Milano. Il ‘Corriere dello Sport’ sostiene invece che l’arrivo di Vidal sia legato alla partenza di Perisic.

Per il croato è tornato a farsi vivo il Manchester United, occhio in tal senso a un possibile scambio con Smalling, e inoltre vanno registrati dei sondaggi da parte di club della Bundesliga, dove l’anno scorso si è messo in luce con la maglia del Bayern Monaco. L’Inter valuta il cartellino dell’esterno intorno ai 15 milioni di euro.

